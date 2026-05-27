Come in un film Viaggio nell' Italia ispirata al cinema | al Museo Guttuso si presenta il libro di Anna Giammetta
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Viaggio immaginario tra i set più iconici d’Italia, dalla Basilicata al cineturismo nazionale, a Villa Cattolica. Sabato 13 giugno 2026, alle ore 17, la sezione della Cartellonistica cinematografica del Museo Guttuso ospiterà la presentazione del volume "Come in un film. Viaggio nell'Italia. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Come in un film, il viaggio di Anna Giammetta tra cinema e letteratura
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