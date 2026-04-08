Viaggio nella memoria | al Museo Ferroviario si presenta Il disastro dimenticato di Balvano

Da forlitoday.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il rinvio dello scorso anno causato dal maltempo, il Gruppo Amici del Treno di Forlì recupera un appuntamento di grande spessore storico e civile. Sabato 11 aprile, alle 15, i locali del Museo Ferroviario ospiteranno la presentazione del libro "Il disastro dimenticato - Treno 8017 Balvano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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