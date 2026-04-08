Viaggio nella memoria | al Museo Ferroviario si presenta Il disastro dimenticato di Balvano
Dopo il rinvio dello scorso anno causato dal maltempo, il Gruppo Amici del Treno di Forlì recupera un appuntamento di grande spessore storico e civile. Sabato 11 aprile, alle 15, i locali del Museo Ferroviario ospiteranno la presentazione del libro "Il disastro dimenticato - Treno 8017 Balvano. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Storie da Museo. Un viaggio nell’arte e nella memoriaArezzo, 25 marzo 2026 – A partire da sabato 28 marzo 2026 tornano gli incontri di “Storie da Museo”, il ciclo di appuntamenti dedicato alle persone...
Tram deragliato a Milano, il conducente indagato per disastro ferroviario. Sequestri nella sede AtmÈ indagato per disastro ferroviario il conducente del tram 9 che a seguito di un deragliamento è finito contro un palazzo, venerdì scorso, a Milano,...
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Al Museo Ferroviario di Pietrarsa inaugurata Vintage Vibes (VIDEO)Il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa presenta Vintage Vibes: Passioni su Ruote, mostra promossa dalla Fondazione FS Italiane e aperta al pubblico dal 2 ... napolivillage.com
Rotaie e motori, al Museo di Pietrarsa le icone del design italianoNapoli - Un viaggio nel tempo che attraversa rotaie, carrozzerie e suggestioni del Novecento: il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa apre le porte a ... pupia.tv
Le locomotive storiche del Museo Ferroviario Piemontese di Savigliano si sono di nuovo trasformate in un suggestivo set cinematografico - facebook.com facebook
Savigliano, a Pasquetta apertura straordinaria del Museo Ferroviario Piemontese x.com