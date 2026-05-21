Cinema e paesaggio | al museo Griffo si chiude la rassegna con il film La fattoria dei nostri sogni

La rassegna “Cinema e paesaggio” si conclude domenica 24 maggio alle ore 16 nella sala Fazello del museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento. L’evento, curato da Beniamino Biondi, prevede la proiezione del documentario “La fattoria dei nostri sogni” diretto dal regista americano John Chester. La manifestazione ha visto diverse proiezioni di film legati ai paesaggi e all’ambiente, concludendosi con questa ultima sessione dedicata al cinema documentaristico.

Si concluderà domenica 24 maggio alle 16, nella sala Fazello del museo archeologico Pietro Griffo di Agrigento, la rassegna “Cinema e paesaggio”, curata da Beniamino Biondi, con la proiezione del documentario “La fattoria dei nostri sogni” diretto dal regista americano John Chester. L’ingresso è. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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