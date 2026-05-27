Come i rifiuti campani diventavano ecoballe fantasma da sversare in tutta Italia | i nomi degli indagati e delle aziende coinvolte

Da napolitoday.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un traffico continuo di camion con rifiuti provenienti dall’area vesuviana e dalla Campania partiva verso altre regioni italiane, senza che ci fosse tracciabilità ufficiale. Le indagini hanno portato all’individuazione di aziende e persone coinvolte in questa attività illegale. I rifiuti venivano trasformati in ecoballe, che poi venivano sversate clandestinamente in diverse parti del Paese. Sono stati identificati i soggetti e le imprese coinvolti nel trasporto e nello smaltimento illecito di materiali pericolosi.

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Un flusso incessante di camion carichi di veleni che partiva dal cuore dell’area vesuviana e della Campania, per poi disperdersi nel nulla. Ecoballe stipate di plastica, gomma e scarti industriali pericolosi che, anziché essere bonificati e recuperati secondo i rigidi protocolli di legge. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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