La truffa degli incentivi green per ottenere denaro contante 25 milioni di euro | tutti i nomi delle 74 società coinvolte

Un'indagine ha portato alla luce un vasto sistema di truffa legato agli incentivi green, con un giro di circa 25 milioni di euro. A coinvolgere il meccanismo sono 74 società, tutte accusate di aver simulato progetti di efficientamento energetico per ottenere ingenti somme di denaro contante. Le operazioni di riciclaggio sono state effettuate con modalità dettagliate, smascherando un’attività fraudolenta che sembra aver mirato esclusivamente al profitto.

Altro che ecologia e sostenibilità. L’unico interesse di questi “guru” dell’efficientamento energetico sembra fossero i soldi, ottenuti fingendo di avviare progetti fittizi e poi ripuliti con meticolose operazioni di riciclaggio. Purtroppo per loro, la guardia di finanza se n’è accorta e, nel.🔗 Leggi su Torinotoday.it

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