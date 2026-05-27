In una giornata di sole a Milano, sulla veranda di un ristorante, si è svolta un'intervista con Lesley Gracie, inventrice di uno dei gin più noti al mondo. La conversazione si è concentrata sulla creazione della bevanda e sull’esperienza di aver contribuito a un prodotto di grande successo. L’incontro si è svolto in un’atmosfera informale, senza dichiarazioni ufficiali o commenti di rappresentanti di aziende o enti.

In una giornata di sole e primo caldo di maggio, nella veranda all’ultimo piano di un ristorante milanese, ci ritroviamo seduti davanti a Lesley Gracie. La donna del gin, o meglio colei che ha cambiato per sempre il mondo di questo distillato quasi trent’anni fa. È il 1999 e Lesley lavora come master distiller presso lo stabilimento di Girvan, di proprietà di William Grand & Sons, quando viene contattata da Charles Gordon in persona. La richiesta che le viene fatta è singolare e particolarmente ambiziosa, ovvero creare un gin non ancora immaginato da nessuno, capace di poter diventare ultra-premium e conquistare il mercato mondiale. Grazie alla sua formazione chimica e alla naturale propensione verso creatività e immaginazione, Lesley crea Hendrick’s Gin, l’originale ricetta in bottiglia nera che tutti – davvero tutti – conosciamo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come ci si sente ad aver inventato uno dei gin più famosi al mondo?

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