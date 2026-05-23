Loredana Bertè ha dichiarato di aver avuto una relazione con il fratello di un celebre cantante internazionale. La cantante italiana ha condiviso questa informazione in un'intervista, senza fornire altri dettagli sulla durata o le circostanze della relazione. La notizia riguarda un episodio poco noto della sua vita privata e ha suscitato sorpresa tra il pubblico. Non sono stati forniti ulteriori commenti o conferme ufficiali riguardo alla vicenda.

Loredana Bertè ha raccontato un episodio poco conosciuto della sua vita privata, rivelando di aver avuto una relazione con il fratello di una leggenda assoluta della musica mondiale. Leggi anche: L’ex marito di Loredana Bertè fa delle rivelazioni shock sulla cantante: quel figlio mai arrivato Loredana Bertè continua a sorprendere il pubblico con racconti inattesi legati alla sua vita privata e alla sua lunga esperienza nel mondo della musica internazionale. La cantante calabrese, da sempre simbolo di talento e libertà artistica, nelle ultime ore ha lasciato tutti senza parole raccontando un episodio del suo passato inedito. Nel corso di una chiacchierata spontanea, l’artista ha infatti ricordato un periodo vissuto negli Stati Uniti alla fine degli anni Settanta. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Loredana Bertè stava con il fratello di uno dei cantanti più famosi al mondo: la notizia spiazza, ecco chi è

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