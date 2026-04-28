Charles Leclerc, pilota di Formula Uno dal 2018 e appartenente alla Ferrari, è diventato il nuovo Global Ambassador di L’Oréal Paris. La sua madre gestisce uno dei saloni più conosciuti di Monaco, un luogo associato a ricordi felici dell'infanzia per lui. Leclerc è testimonial delle linee Men Expert, Elvive e Hairstyling di L’Oréal Paris, mentre continua la sua carriera nelle corse.

Charles Leclerc è il nuovo Global Ambassador di L’Oréal Paris. Il pilota di Formula Uno, alla Ferrari dal 2018, è testimonial della linea L’Oréal Paris Men Expert e di Haircare L’Oréal Paris Elvive & Hairstyling. Una scelta motivata dal fatto che il ventottenne monegasco incarna alla perfezione i valori del brand, grazie alla sua sicurezza discreta e a una forza mai ostentata. Le ragioni del sodalizio con L’Oréal Paris. « Siamo entusiasti di accogliere Charles in L’Oréal Paris. La sua costante ricerca dell’eccellenza, la sua determinazione e resilienza, unite a sensibilità, curiosità, autenticità ed empatia, rappresentano un esempio e una fonte di ispirazione straordinari», le parole di Laetitia Toupet, Global President di L’Oréal Paris.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - La madre gestisce uno dei saloni più famosi di Monaco, che si lega a tanti ricordi felici d'infanzia per il pilota

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