Bella Hadid è stata vista a Saint-Tropez con un completo di Massimo Dutti. La modella indossava un blazer beige e pantaloni coordinati, senza accessori vistosi. La foto è stata scattata durante una passeggiata sulla spiaggia. Nessun dettaglio è stato rivelato sui motivi della visita. La presenza di Hadid in città è stata confermata da testimoni. La modella non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche durante la giornata.

Anche le icone di stile, ogni tanto, hanno bisogno di prendersi una pausa. Dopo il successo sul red carpet del Festival di Cannes 2026, dove è entrata di diritto nella nostra top ten definitiva dei look migliori dell’edizione, Bella Hadid è stata avvistata a Saint-Tropez in un look decisamente più rilassata. Lontana dai riflettori, dalle grandi maison e dagli abiti da sera, la modella ha scelto una mise semplice ma cool e persino accessibile. Per una cena informale con gli amici, ha infatti indossato un look low cost pronto per essere replicato così com’è: estivo, facile, ma con quel piglio alla francese che rende tutto più chic. Il lato low cost di Bella Hadid. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Bella Hadid a Saint-Tropez con un look Massimo Dutti: lo stile francese in versione low cost

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Bella Hadid Dallo Stile Glamour di Cannes a un Look Rilassato a Saint Tropez

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