La giacca corta, un capo versatile che spazia dal denim alla pelle, si prepara a essere protagonista della stagione primaverile. Con un design che unisce eleganza e carattere, questa giacca può essere abbinata in diversi modi per creare outfit equilibrati e di tendenza. Il suo stile bon ton si combina con dettagli più grintosi, rendendola un elemento chiave nel guardaroba di questa stagione.

C apo bon ton per eccellenza, ma con un’anima grintosa, la giacca corta è pronta a dominare la primavera. Versatile e contemporanea, si adatta a ogni occasione: ecco come abbinare la giacca corta per creare outfit equilibrati e sempre attuali. Cinque idee look di tendenza a cui ispirarsi. Con bottoni gioiello, t-shirt e jeans Questa primavera, la giacca must-have è corta, bon ton ma grintosa. Illuminata da bottoni gioiello, si porta con T-shirt e jeans. Tendenza giacca corta: modelli e idee look PE26. guarda le foto Con pantaloni coordinati e accessori glamour Insieme ai pantaloni coordinati e a accessori glamour, la giacchina corta è protagonista di uniformi chic e sofisticate.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla cropped in denim alla versione in pelle, ecco come abbinare la giacca corta per creare look equilibrati e di tendenza

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