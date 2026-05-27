columbia sportswear firma la nuova proposta dedicata alla corsa off road

Columbia Sportswear ha presentato la collezione Trail Running PE 26, dedicata alla corsa off-road. La linea include modelli progettati per affrontare terreni accidentati e condizioni variabili. La collezione si distingue per materiali tecnici e design pensato per garantire stabilità e resistenza. È la proposta più completa e avanzata dell’azienda nel settore del trail running.

Con la nuova collezione Trail Running PE 26, Columbia Sportswear firma la sua proposta più completa e avanzata dedicata alla corsa off-road. Pensata per chi alterna asfalto, sterrati e sentieri tecnici, la collezione unisce innovazione, comfort e protezione attraverso un sistema completo che comprende calzature, abbigliamento tecnico e accessori. Protagoniste della stagione sono due nuove scarpe sviluppate per rispondere a esigenze differenti ma complementari. Da una parte KONOS Speed Trail ATR, il nuovo modello performance di Columbia pensato per chi ricerca velocità, precisione e reattività sui terreni più tecnici. La tomaia leggera in ripstop, l’ammortizzazione Techlite di nuova generazione e la suola Adapt Trax con tasselli da 3 mm garantiscono grip, controllo e sicurezza anche durante le uscite più impegnative. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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