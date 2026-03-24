Pensata per la pioggia e le condizioni outdoor impegnative, la nuova proposta Dry per la primavera 2026 interpreta l’impermeabilità secondo l’approccio Columbia, attraverso shell premium, tecniche e facilmente ripiegabili. La collezione combina le tecnologie proprietarie più avanzate del brand con materiali resistenti e traspiranti, garantendo libertà di movimento e comfort anche quando il clima primaverile è instabile. Dai capi OutDry™ Extreme della linea Titanium, progettati per prevenire completamente il wet-out, fino a OmniTech™ Pro – la soluzione waterproof-breathable più evoluta mai sviluppata dall’azienda – la collezione conferma l’impegno di Columbia nel offrire protezione concreta, testata sul campo e pensata per durare nel tempo e anche sotto piogge persistenti. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - Hike Dry 2026: la nuova collezione Waterproof di Columbia

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