Di Corsa per Serino il 25 aprile la quarta edizione dedicata alla memoria di Felice Pellecchia
Il Comune di Serino, in collaborazione con l’Associazione “Bartolo Longo” – sede di Pompei, promuove la manifestazione sportiva denominata “Di Corsa per Serino”, giunta alla sua quarta edizione e dedicata alla memoria di Felice Pellecchia. L’appuntamento è per il 25 aprile prossimo. Podista.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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