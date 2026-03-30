Due giovani catanesi di 17 e 18 anni sono stati arrestati dalla polizia in via Etnea durante un controllo di routine. Durante la perquisizione, sono stati trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti nascoste nello zaino. Entrambi sono incensurati e ora si trovano a disposizione delle autorità competenti.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Controllo della polizia e fermo in via Etnea. La Polizia di Stato ha arrestato due giovani catanesi incensurati, di 18 e 17 anni, trovati in possesso di un ingente quantitativo di sostanze stupefacenti. I due sono stati fermati dagli agenti del Commissariato “Borgo Ognina” durante un controllo di routine in via Etnea, nei pressi di piazza Cavour. Il nervosismo e la perquisizione dell’auto. Dopo l’alt imposto dagli agenti, il conducente ha accostato, ma l’atteggiamento nervoso dei due ha subito insospettito i poliziotti. Per questo motivo, i controlli sono stati approfonditi con una perquisizione accurata del veicolo. Scoperto lo zaino con oltre 600 grammi di droga. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Droga nello zaino: arrestati due giovani pusher a Catania

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