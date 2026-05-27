Colpo al cuore della Scu | il blitz antimafia scova anche un 46enne latitante da febbraio

SQUINZANO – Nell'ambito del maxi-blitz antimafia "Core", che all'alba di ieri ha disarticolato i vertici della Sacra Corona Unita nel nord Salento con l'esecuzione di 30 misure cautelari, i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce hanno inferto un ulteriore e decisivo colpo alla criminalità. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maxi blitz Roma, 13 arresti. In manette anche ex boss della Banda della Magliana. Meloni: un duro colpo al crimineA Roma, un’operazione di vasta portata ha portato all’arresto di tredici persone, tra cui un ex membro di un’organizzazione criminale nota come Banda...

Leggi anche: Crotone, blitz della Polizia: preso il latitante per abusi edilizi

Temi più discussi: Colpo di scena, esiste una Venezia in Umbria ed è proprio stupenda; Spagna: colpo al cuore del Psoe di Sanchez, indagato l’ex premier Zapatero; Ponte Nossa, recuperata parte della refurtiva del colpo al Moto club che aveva bloccato l'attività; Roberto Vecchioni: Ho avuto un colpo al cuore, sono stato molto male. L'amore mi ha aiutato molto.

Femmina, lucente, timida, Charizard 5IV su una moonball! Ci sono voluti circa 1k uova per ottenerla e quando è nata ho dato un colpo al cuore alla mia famiglia perché ho letteralmente urlato! reddit

Colpo al cuore del Psoe di Sanchez, indagato l'ex premier Zapatero x.com

Toti: Manchester, ennesimo colpo al cuore della nostra civiltàA poche ore dalla strage alla Manchester Arena, la polizia britannica ha fornito le prime indicazioni su quanto accaduto ieri sera, intorno alle 22:35 locali, al termine del concerto della pop star ... affaritaliani.it

Colpo al cuore dell’astensionismoSabato pomeriggio, nell’ambito del Maggio rodigino, si è svolta la conferenza Il Mediterraneo e la nascita della democrazia del professor Giovanni Boniolo, dedicata al tema della democrazia delibera ... polesine24.it