A Crotone, la Polizia ha arrestato un uomo ricercato per abusi edilizi. Dopo aver eseguito un provvedimento della Procura, la Squadra Volante lo ha portato in detenzione domiciliare. La vicenda riguarda violazioni di norme urbanistiche commesse dall’uomo, che ora si trova sotto sorveglianza. L’intervento si inserisce in un’azione di controllo mirata alla tutela della legalità nel settore edilizio.

Un uomo residente a Crotone è stato condotto in regime di detenzione domiciliare dopo che la Squadra Volante ha dato seguito a un provvedimento della Procura locale relativo a violazioni urbanistiche. L’intervento, avvenuto nella periferia della città, ha portato alla cattura di un soggetto condannato con sentenza definitiva a due mesi di reclusione. Le operazioni di ricerca, coordinate dal Questore Renato Panvino, hanno permesso agli agenti di individuare il destinatario della misura restrittiva emessa dal Procuratore Domenico Guarascio. L’arresto si è inserito in una serie di attività di controllo del territorio estremamente intense, che hanno le forze dell’ordine impegnate in una scansione capillare della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crotone, blitz della Polizia: preso il latitante per abusi edilizi

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