Maxi blitz Roma 13 arresti In manette anche ex boss della Banda della Magliana Meloni | un duro colpo al crimine

A Roma, un’operazione di vasta portata ha portato all’arresto di tredici persone, tra cui un ex membro di un’organizzazione criminale nota come Banda della Magliana. L’azione ha coinvolto vari ambienti criminali, tra cui quelli legati a clan mafiosi e gruppi di ’ndrangheta. La presidente del consiglio ha commentato l’evento definendolo un colpo severo alle attività illecite nella capitale.

Imponente blitz anti-criminalità a Roma che si è concluso con tredici arresti. In manette anche un noto esponente della Banda della Magliana, vicino ad ambienti del clan Senese e della ’ndrangheta. Alle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della Direzione distrettuale antimafia della procura capitolina. I 13 arrestati sono accusati di associazione per delinquere finalizzata allo spaccio di droga, detenzione e porto illegale di armi e munizioni da guerra, ricettazione, lesioni personali gravi, estorsione, tentata rapina e tentato omicidio.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Maxi blitz Roma, 13 arresti. In manette anche ex boss della Banda della Magliana. Meloni: un duro colpo al crimine Notizie correlate Leggi anche: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana Leggi anche: Roma, maxi blitz: 13 arresti, c’è anche ex banda Magliana Pernasetti Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Maxi blitz a Roma, 13 arresti: in carcere anche esponente della Banda della Magliana; Roma, maxi blitz: 13 arresti, c'è nche ex banda Magliana Pernasetti; Maxiblitz a Roma con 13 arresti, tra loro anche il boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti; Raffaele Pernasetti arrestato Roma, aveva fondato la banda della Magliana con Giuseppucci, Abbatino e De Pedis. Roma, maxi blitz: 13 arresti, c'è anche ex banda Magliana PernasettiMaxi blitz dei carabinieri oggi a Roma. Sono 13 le persone arrestate, accusate a vario titolo di associazione per delinquere finalizzata al traffico, cessione e detenzione ai fini di spaccio di sostan ... adnkronos.com Roma, maxi blitz dei Carabinieri : 13 arresti, c’è anche Pernasetti ex banda della Magliana'Er Palletta', grazie alla sua vicinanza con alcuni esponenti del clan Senese e di una cosca di ‘ndrangheta, avrebbe favorito l’attività di approvvigionamento della droga che veniva poi smerciata nell ... ilcorrieredelgiorno.it C'è anche uno storico esponente della Banda della Magliana, Er Palletta, tra i 13 arrestati dai carabinieri di Roma, tutti membri di un clan di narcotrafficanti in affari con la 'ndrangheta. facebook Droga e armi a #Roma, 13 arresti: anche un ex Banda della #Magliana Blitz dei #Carabinieri, tra le accuse anche mafia e tentato omicidio x.com