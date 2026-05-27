Colpo al cuore della Scu | il blitz antimafia Core scova anche un 46enne latitante da febbraio

Da brindisireport.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

SQUINZANO – Nell'ambito del maxi-blitz antimafia "Core", che all'alba di ieri ha disarticolato i vertici della Sacra Corona Unita nel nord Salento con l'esecuzione di 30 misure cautelari, i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce hanno inferto un ulteriore e decisivo colpo alla criminalità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Colpo al cuore della Scu: il blitz antimafia scova anche un 46enne latitante da febbraio

Maxi blitz Roma, 13 arresti. In manette anche ex boss della Banda della Magliana. Meloni: un duro colpo al crimineA Roma, un’operazione di vasta portata ha portato all’arresto di tredici persone, tra cui un ex membro di un’organizzazione criminale nota come Banda...

Temi più discussi: Colpo di scena, esiste una Venezia in Umbria ed è proprio stupenda; Spagna: colpo al cuore del Psoe di Sanchez, indagato l’ex premier Zapatero; Ponte Nossa, recuperata parte della refurtiva del colpo al Moto club che aveva bloccato l'attività; Roberto Vecchioni: Ho avuto un colpo al cuore, sono stato molto male. L'amore mi ha aiutato molto.

colpo al cuore dellaColpo al cuore della Scu: il blitz antimafia scova anche un 46enne latitante da febbraioTradito dal nascondiglio: i militari dell’Arma salentini hanno rintracciato un pregiudicato brindisino, sul quale pende una condanna per 416 bis a sei anni di reclusione. Aveva trovato rifugio in una ... lecceprima.it

colpo al cuore dellaColpo al cuore dell’astensionismoSabato pomeriggio, nell’ambito del Maggio rodigino, si è svolta la conferenza Il Mediterraneo e la nascita della democrazia del professor Giovanni Boniolo, dedicata al tema della democrazia delibera ... polesine24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web