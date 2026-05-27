Colpo al cuore della Scu | il blitz antimafia Core scova anche un 46enne latitante da febbraio

SQUINZANO – Nell'ambito del maxi-blitz antimafia "Core", che all'alba di ieri ha disarticolato i vertici della Sacra Corona Unita nel nord Salento con l'esecuzione di 30 misure cautelari, i carabinieri del Nucleo investigativo di Lecce hanno inferto un ulteriore e decisivo colpo alla criminalità. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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