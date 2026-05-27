Colpisce il tabaccaio all' addome con un coltello e scappa | caccia al rapinatore a Ruvo di Puglia

Notizia in breve

Un uomo con il volto coperto si è avvicinato alla tabaccheria di Corso Cotugno a Ruvo di Puglia intorno alle 15:10 di ieri. Ha estratto un coltello e ha colpito il tabaccaio all’addome, poi è fuggito. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno avviato le indagini per identificare e rintracciare il rapinatore. La vittima è stata portata in ospedale per le cure del caso.