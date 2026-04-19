Nella prima parte della giornata, due persone sono state ferite con delle forbici prima che l’aggressore si allontanasse dal luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine che stanno cercando di rintracciare il responsabile. La vicenda si sta svolgendo in una zona di confine tra diverse aree cittadine, dove le autorità stanno coordinando le operazioni di ricerca. Al momento, non si conoscono le ragioni dell’aggressione.

In quella terra di confine dove la notte inizia a cedere il passo alle prime ombre del mattino, il silenzio di un momento di routine si è trasformato improvvisamente in un incubo di metallo e violenza. Non c’era presagio di tempesta nell’aria, solo il suono ritmico di chi riordina sedie e banconi, convinto che la parte faticosa della giornata sia ormai alle spalle. Invece, dal buio è emersa una furia cieca, un uomo animato da una pretesa assurda che ha trasformato un semplice rifiuto in una caccia all’uomo. Il freddo delle lame ha squarciato la tranquillità del lavoro e della strada, lasciando dietro di sé feriti increduli e una scia di sirene che hanno rotto il respiro della città, mentre il colpevole svaniva nell’oscurità a bordo di un mezzo veloce.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Dramma in Italia, colpisce due persone con le forbici e poi scappa: è caccia all’aggressore

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