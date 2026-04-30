Nella giornata di oggi, la Polizia di Firenze ha arrestato un uomo di 34 anni responsabile di aver commesso diverse rapine con un coltello in via dell'Agnolo. L'operazione è stata condotta a seguito di segnalazioni e indagini che hanno portato all'identificazione del sospettato. L'arresto si è concretizzato senza incidenti e l'uomo è stato consegnato alle autorità competenti. La polizia prosegue le indagini per chiarire eventuali altri episodi collegati.

?? Cosa sapere La Polizia di Firenze ha arrestato un 34enne per rapine con coltello in via dell'Agnolo. L'uomo è accusato di aver colpito quattro esercizi commerciali tra febbraio e il 5 marzo. Un uomo di 34 anni è stato condotto in carcere dopo che la Polizia di Firenze ha ricostruito una serie di rapine avvenute tra il centro città e il quartiere Isolotto, culminate con un violento episodio in via dell'Agnolo il 5 marzo scorso. L'azione decisiva della Squadra Mobile di via Zara ha por .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Firenze, arrestato il rapinatore con il coltello: una serie di colpi

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