Maxifurto da 600.000 euro | smantellata banda tra Veneto e Milano

Una banda criminale accusata di aver messo a segno un maxi furto da 600.000 euro tra il Veneto e Milano è stata smantellata. Le indagini hanno portato all’arresto di alcuni membri e alla scoperta di come nascondevano la refurtiva in un complesso residenziale. Restano da individuare le modalità di occultamento e si cerca ancora l’ottavo componente della banda, attualmente irreperibile.

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