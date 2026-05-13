Maxifurto da 600.000 euro | smantellata banda tra Veneto e Milano
Una banda criminale accusata di aver messo a segno un maxi furto da 600.000 euro tra il Veneto e Milano è stata smantellata. Le indagini hanno portato all’arresto di alcuni membri e alla scoperta di come nascondevano la refurtiva in un complesso residenziale. Restano da individuare le modalità di occultamento e si cerca ancora l’ottavo componente della banda, attualmente irreperibile.
? Domande chiave Come facevano a nascondere la refurtia in un complesso residenziale?. Dove si nasconde l'ottavo membro della banda attualmente irreperibile?. Quali altri nodi logistici hanno permesso i furti nei container?. Chi sono gli altri undici indagati coinvolti nella catena di distribuzione?.? In Breve Oltre 8 arresti e 11 indagati per associazione a delinquere tra aprile 2024 e gennaio 2025.. Refurtia rinvenuta superiore a 550.000 euro tra cosmetici, computer, calzature ed elettrodomestici.. Base operativa individuata in scantinati di un complesso residenziale situato a Milano.. Furti mirati a container a Milano Smistamento e autoarticolati tra Milano, Pavia e Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu
Notizie correlate
Ladri in casa, smantellata la banda: 13 furti in due mesi tra Friuli e Veneto. In arresto cinque membri di una famiglia sintiUDINE - Cinque persone sono state arrestate all'alba di venerdì 17 aprile nell'Udinese con l'accusa di essere gli autori di 13 furti in abitazione...
Roma, banda delle rapine “high-tech” smantellata: arresti per il colpo da 900mila euro ai ParioliUn’organizzazione strutturata, armi con silenziatore e tecnologia per sfuggire ai controlli.