Urla e manette Ben Gvir umilia gli attivisti della Flotilla L’ira di Meloni e Tajani | Indegno si scusi Netanyahu | Li espelleremo – Il video

Durante un’operazione portata avanti dalla marina israeliana, alcuni attivisti della Flotilla sono stati fermati, ammanettati e condotti ad Ashdod. Sono stati costretti ad ascoltare l’inno nazionale israeliano in ginocchio e con il volto a terra. Il ministro della sicurezza ha accompagnato l’operazione con urla e manette, mentre il ministro degli Esteri e quello delle Finanze hanno commentato l’accaduto chiedendo scuse. Il primo ministro ha annunciato che gli attivisti saranno espulsi. È stato diffuso un video che documenta le scene.

Ammanettati, trascinati, costretti ad ascoltare in ginocchio faccia a terra l’inno di Israele. È il trattamento riservato agli attivisti della Flotilla fermati e portati ad Ashdod dalla marina dell’Idf. I maltrattamenti sono esibiti a favore di telecamere dal leader dell’ultradestra e ministro della Sicurezza Itamar Ben Gvir, in un video che ha aperto immediatamente una crisi diplomatica tra Italia e Israele. Nelle immagini riprese nei locali presidiati del porto di Ashdod, si vedono gli agenti israeliani zittire e buttare a terra un’attivista che gridava “Free Palestine”, mentre lo stesso Ben Gvir ridacchia soddisfatto: «Ottimo lavoro». Congratulazioni ribadite pure ad altri agenti che trattano con le maniere forti altri attivisti. 🔗 Leggi su Open.online

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