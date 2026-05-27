Cologno Monzese mezzo chilo di eroina sotto il tappetino dell' auto | arrestato un pensionato di 73 anni

Notizia in breve

Un uomo di 73 anni è stato arrestato a Cologno Monzese dopo il ritrovamento di circa mezzo chilo di eroina nascosto sotto il tappetino dell’auto. L’operazione è stata condotta dalla polizia durante un controllo di routine. La droga era sistemata nell’abitacolo del veicolo, che l’uomo aveva probabilmente scelto per evitare sospetti. L’arrestato è stato condotto in commissariato e ora si trova in attesa di essere giudicato.