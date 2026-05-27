Cologno Monzese mezzo chilo di eroina sotto il tappetino dell' auto | arrestato un pensionato di 73 anni
Un uomo di 73 anni è stato arrestato a Cologno Monzese dopo il ritrovamento di circa mezzo chilo di eroina nascosto sotto il tappetino dell’auto. L’operazione è stata condotta dalla polizia durante un controllo di routine. La droga era sistemata nell’abitacolo del veicolo, che l’uomo aveva probabilmente scelto per evitare sospetti. L’arrestato è stato condotto in commissariato e ora si trova in attesa di essere giudicato.
Nascondeva un ingente carico di droga direttamente nell'abitacolo della sua vettura, convinto forse che la sua età avanzata potesse metterlo al riparo dai sospetti delle forze dell'ordine. I carabinieri della Tenenza di Cologno Monzese hanno arrestato in flagranza di reato un settantatreenne. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
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