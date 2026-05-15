Cocaina sotto al tappetino dell' auto e nella caldaia | incastrato il pusher del delivery
Un uomo è stato arrestato a Roma con quantitativi di cocaina nascosti sotto il tappetino dell’auto e nella caldaia. Le forze dell’ordine hanno intercettato conversazioni telefoniche in cui si pianificavano appuntamenti e consegne rapide dal finestrino del veicolo. I dettagli delle operazioni mostrano come i pusher abbiano adottato strategie di consegna snelle e coordinate, rendendo più difficile il loro monitoraggio. L’arresto si inserisce in una serie di interventi contro il traffico di sostanze stupefacenti nella capitale.
Appuntamenti concordati via telefono e consegne altrettante veloci dal finestrino dell’auto. I pusher a Roma sono sempre piu’ dinamici nella loro attività al dettaglio. Una situazione che, nelle ultime ore, è stata registrata in diversi quartieri della città, tra i quali Labaro e Ponte di Nona. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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