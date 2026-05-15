Cocaina sotto al tappetino dell' auto e nella caldaia | incastrato il pusher del delivery

Un uomo è stato arrestato a Roma con quantitativi di cocaina nascosti sotto il tappetino dell’auto e nella caldaia. Le forze dell’ordine hanno intercettato conversazioni telefoniche in cui si pianificavano appuntamenti e consegne rapide dal finestrino del veicolo. I dettagli delle operazioni mostrano come i pusher abbiano adottato strategie di consegna snelle e coordinate, rendendo più difficile il loro monitoraggio. L’arresto si inserisce in una serie di interventi contro il traffico di sostanze stupefacenti nella capitale.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui