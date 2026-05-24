Nasconde un pugnale sotto al tappetino dell' auto | condanna definitiva per pluripregiudicato

Un uomo con precedenti è stato condannato a due mesi di reclusione e a pagare 400 euro di multa per aver portato in auto un pugnale lungo 40 centimetri, con lama di 32 centimetri e manico di 8. La lama era nascosta sotto il tappetino del veicolo. La condanna è definitiva.

Condanna definitiva a due mesi di arresto e quattrocento euro di ammenda per aver portato in giro per la città un pugnale di 40 centimetri, di cui 32 di lama e 8 di manico.La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’uomo, difeso dall’avvocato Franco Libori. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Cocaina sotto al tappetino dell'auto e nella caldaia: incastrato il pusher del deliveryUn uomo è stato arrestato a Roma con quantitativi di cocaina nascosti sotto il tappetino dell’auto e nella caldaia.

Nasconde 11 grammi di hashish e 630 euro sotto al sedile dell’auto, ma i carabinieri se ne accorgonoAlle prime ore del mattino di sabato, una pattuglia dei carabinieri ha notato un'auto ferma lungo via Ricostruzione.