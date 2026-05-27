Collezione di attimi al PunkFunk | Michele Barox mette in mostra il cuore pulsante dell’hardcore punk
Venerdì 29 maggio, a partire dalle ore 18:30, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) apre le porte a un evento che unisce controcultura, musica e storia underground: l'inaugurazione della mostra fotografica "Collezione di Attimi", a cura di Michele "Barox" D'Alessio. A seguire, sarà lo stesso. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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