Hanno fatto la storia dell' indie palermitano | al PunkFunk il ritorno dei Beppe Bruco punk band in concerto dopo 25 anni

Domenica 12 aprile alle 21, il locale PunkFunk a Palermo ospiterà il ritorno sui palchi dei Beppe Bruco Punk Band, una band che ha segnato la scena indie locale. Dopo quasi un quarto di secolo dall’ultima apparizione, il gruppo si esibirà di nuovo, portando la loro musica nel cuore della città. L’evento si svolgerà in via Napoli 810, attirando appassionati e fan di lunga data.

Un pezzo di storia dell’indie palermitano torna a farsi sentire. Domenica 12 aprile, alle ore 21, il PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) ospita il ritorno dei Beppe Bruco Punk Band, a distanza di quasi venticinque anni dall’ultima apparizione.Nati nel 1995, i Beppe Bruco Punk Band hanno. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

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