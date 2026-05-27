Collegio docenti fuori dalla scuola | è davvero possibile? Norme vincoli e obblighi di sicurezza da rispettare

Le riunioni del Collegio docenti di solito devono aver luogo nella sede dell’istituto, preferibilmente presso la sede centrale se ci sono più plessi. La normativa stabilisce che le sedute si svolgano all’interno della scuola, rispettando specifici obblighi di sicurezza. Non sono previste alternative ufficiali per svolgere queste riunioni fuori dalla sede scolastica, e qualsiasi modifica richiederebbe conformità a norme e vincoli di sicurezza.

Le sedute del Collegio docenti, di norma, devono svolgersi all’interno della sede di servizio. In caso di più plessi che costituiscono il medesimo istituto, è la sede centrale il luogo tipicamente deputato per lo svolgimento delle riunioni. La scelta dei locali, seppur in alcuni casi tenda a divenire quasi abitudinaria, in realtà investe numerosi dettagli normativi, organizzativi e soprattutto di sicurezza. Infatti, capita con una frequenza non più così rara di assistere a convocazioni del Collegio docenti in locali esterni alla scuola. Ma quali sono gli obblighi e i limiti di cui il Dirigente scolastico deve tenere conto in questa fattispecie? L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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