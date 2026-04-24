Valditara | In Decreto sicurezza norme di buon senso per tutelare cittadini docenti forze dell' ordine Opposizione dimostra di essere fuori dalla realtà

Il ministro dell'istruzione ha spiegato che il decreto sicurezza approvato in via definitiva include norme volte a garantire l'incolumità pubblica, proteggere le forze dell'ordine e i docenti, e facilitare il rimpatrio degli immigrati irregolari. Ha inoltre affermato che le opposizioni dimostrano di essere fuori dalla realtà, sottolineando come le misure siano di buon senso per tutelare cittadini e forze dell'ordine.

“Il Decreto sicurezza approvato oggi in via definitiva contiene norme importanti per garantire l'incolumità dei cittadini, per tutelare le forze dell’ordine e i docenti, per contrastare i teppisti che sfasciano le nostre città e per favorire il rimpatrio degli immigrati illegali. Di fronte a misure di buon senso, ampiamente attese dagli italiani, un’opposizione che in Parlamento scomoda la Resistenza, cantando ‘Bella ciao’, dimostra di essere totalmente inadeguata e di avere perso il senso della realtà”, dichiara il Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Valditara: “In Decreto sicurezza norme di buon senso per tutelare cittadini, docenti, forze dell'ordine. Opposizione dimostra di essere fuori dalla realtà” Notizie correlate Decreto sicurezza, verso norme più severe: dalla scudo penale per le forze dell’ordine al fermo preventivo di 12 ore. Ma Salvini ne chiede 48Roma, 1 febbraio 2026 – Gli scontri di ieri a Torino impongono un'accelerata al governo sul tema sicurezza. Lega in marcia per la sicurezza: raccolta firme a sostegno delle forze dell’ordine e riforma del Decreto Sicurezza.La Lega ha portato in piazza a Termoli, e in altre località italiane, un acceso sostegno alle forze dell’ordine, culminato in una raccolta firme... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Violenza in classe, Valditara all'evento della Lega difende il DL Sicurezza: Non può essere legittimo portare i coltelli nelle scuole; Decreto Sicurezza oggi alla Camera con la fiducia. Seduta fiume fino a notte fonda ma nessuna modifica nonostante l'altolà del Quirinale; Dl sicurezza: ok del Senato: potenziato il Daspo, nuove tutele al personale scolastico e stop a violenza sugli animali; Valditara: Non ha più senso distinguere tra licei ed istituti tecnici. Valditara sul Decreto sicurezza: Norme di buon senso per tutelare cittadini, docenti e forze dell’ordineIl Ministro dell’Istruzione e del Merito ha commentato l’approvazione definitiva del provvedimento. L’opposizione dimostra di essere fuori dalla realtà, ha attaccato, riferendosi alle proteste in Pa ... orizzontescuola.it Decreto Sicurezza 2026, arriva l’approvazione alla Camera con 162 sì. Le opposizioni intonano Bella Ciao in aulaApprovato in via definitiva alla Camera il Decreto Sicurezza. Con 162 voti a favore, 102 contrari e un astenuto, dopo il Senato, arriva l’ok anche dalla Camera dei deputati. Un voto lampo, come riport ... tecnicadellascuola.it Giuseppe Valditara ha scelto il Terzo Meeting Nazionale degli insegnanti di Religione Cattolica per raccontare la scuola che immagina. Lo ha fatto in collegamento, ma la sua voce è arrivata chiara: il futuro dell'istruzione si gioca su un equilibrio deli… x.com Il ministro Valditara visita l'istituto Galilei e viene contestato. Gli studenti: "Zittiti e cacciati" IL VIDEO ---> https://www.romatoday.it/~go/i/47960612290060 facebook