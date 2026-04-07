Lockdown cosa può succedere davvero | restrizioni e obblighi la data possibile

La parola “lockdown” basta da sola a riaccendere ricordi e paure. E in queste ore sta tornando a circolare con insistenza, tra chat, social e discussioni al bar. Solo che questa volta non c’entrano mascherine o divieti di uscire: il punto è un altro, molto più quotidiano. E potrebbe toccare le case di tutti. Dietro questo allarme che rimbalza c’è un tema che il governo sta osservando con attenzione crescente: l’energia. Non una decisione già presa, né un provvedimento pronto a scattare domattina, ma uno scenario che viene messo sul tavolo mentre fuori dall’Italia la situazione si fa tesa e i mercati iniziano a tremare. Non è come nel 2020: qui si parla di energia. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Lockdown energetico in Europa per la guerra in Iran, cosa può succedereL’invito del commissario europeo all’Energia, Dan Jørgensen, a “prepararsi tempestivamente” a scenari più complessi ha portato la diffusione,...

Lockdown Italia, c’è la data: tutte le restrizioniLa variabile decisiva, oggi, non è soltanto la quantità di energia disponibile, ma la rapidità con cui i flussi possono tornare regolari.

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Guerra in Iran: pericolo lockdown energetico in ItaliaLa guerra in Iran tra l'Iran e USA assieme a Isreaele, potrebbe portare a gravi conseguenze di approvigionamento energetico nel paese. Scopriamo scenari possibili. notizie.it

L’inferno di Meloni: lockdown energetico, partecipate e il caso Cingolani. Salvini bussa alla Russia. Di @carusocarmelo x.com

L'inferno di Meloni: lockdown energetico, partecipate e il caso Cingolani. Salvin bussa alla Russia. Di Carmelo Caruso La premier rispolvera il piano del 2022: ipotesi estrema targhe alterne, illuminazione pubblica razionata. C'è sapore di Draghi (amato d - facebook.com facebook