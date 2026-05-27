Colleferro Proclamato ufficialmente eletto Sindaco della città Giulio Calamita avendo ottenuto 8211 voti e cioè la maggioranza assoluta dei voti validi…

Da cronachecittadine.it 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Alle ore 15:45 del 27 maggio si è svolto il passaggio ufficiale del testimone tra il sindaco uscente e quello eletto. Il nuovo primo cittadino ha ottenuto 8.211 voti, rappresentando la maggioranza assoluta dei voti validi espressi nelle urne. La proclamazione è avvenuta nel municipio di Colleferro, dopo che i risultati sono stati ufficializzati. L’elezione è stata comunicata alle autorità competenti e il nuovo sindaco ha assunto formalmente l’incarico.

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