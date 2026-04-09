Colleferro Giulio Calamita candidato sindaco | Umiltà e metodo per continuare a far crescere la città

A Colleferro, il centrosinistra ha annunciato il nome del candidato sindaco per le prossime elezioni amministrative di fine maggio. Si tratta dell’attuale vicesindaco, che ha dichiarato di puntare su umiltà e un metodo condiviso per proseguire il percorso di crescita della città. La coalizione ha deciso di unire le forze e presentare ufficialmente il proprio rappresentante, chiudendo così le discussioni interne sulla candidatura.

Il centrosinistra scioglie le riserve e compatta le fila in vista delle elezioni amministrative di fine maggio: sarà Giulio Calamita, attuale vicesindaco, il candidato alla carica di primo cittadino. Una scelta nel segno della continuità con gli undici anni di amministrazione Sanna, ma che. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Colleferro. Forse già tutti pronti i candidati sindaco per le elezioni del 24 Maggio. Intanto Giulio Calamita si propone Sabato 11 Aprile alle ore 17,30 a Piazza MazziniForse è un po’ presto per definire tutti i particolari e le varie candidature, ma intanto alcuni si stanno proponendo in maniera determinata, mentre... Università all'ex Manifattura, il candidato sindaco Amadei attacca su metodo e insediamento commercialeLegnano, 16 febbraio 2026 – «Per il protocollo d’intesa sull’Università di Medicina all’interno della Manifattura non faccio fatica a dire grazie al... Argomenti più discussi: Colleferro, Giulio Calamita candidato sindaco: Umiltà e metodo per continuare a far crescere la città; Colleferro. Forse già tutti pronti i candidati sindaco per le elezioni del 24 Maggio. Intanto Giulio Calamita si propone Sabato 11 Aprile alle ore 17,30 a Piazza Mazzini; Colleferro Forse già tutti pronti i candidati sindaco per le elezioni del 24 Maggio Intanto Giulio Calamita si propone Sabato 11 Aprile alle ore 17,30 a Piazza Mazzini. Siamo davanti a una fase importante che non è solo la Pasqua per la quale vi faccio i migliori auguri. L’11 aprile ci vediamo per continuare insieme un percorso. Per Colleferro, per quello che siamo e per quello che vogliamo costruire. #GiulioCalamita #Collef - facebook.com facebook