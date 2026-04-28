Follia al pronto soccorso | pugni all' ambulanza e triage devastato dal padre di una ferita arrestato

Un episodio di violenza si è verificato nel pronto soccorso di un ospedale della zona. Un uomo ha aggredito un'ambulanza e ha danneggiato le strutture del triage dopo aver portato una ferita a un familiare. La scena si è protratta con pugni e danni all’ambiente, e il padre della persona ferita è stato arrestato dalle forze dell’ordine. La situazione ha causato momenti di tensione tra il personale e i presenti.

Il corridoio del pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata si è trasformato improvvisamente in uno scenario di paura e violenza. A scatenare il caos è stato un uomo di 51 anni, giunto nel presidio sanitario dopo che la figlia era rimasta coinvolta in un incidente stradale.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Paura davanti al pronto soccorso del Policlinico: albero crolla su un'ambulanza e uno scooter, ferita una donnaTragedia sfiorata in via Liborio Giuffrè, davanti al pronto soccorso del Policlinico, dove un albero di grandi dimensioni è improvvisamente crollato... Follia al pronto soccorso: prende a pugni i vigilantes e a testate l'auto dei carabinieriNotte di folle violenza (e purtroppo come ben sappiamo per le cronache passate non si tratta di un fatto inedito) quella vissuta ieri, giovedì 16... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Caos in ospedale, paziente violento prende a calci una dottoressa; Follia a Palermo, donna aggredisce e insulta infermiere al pronto soccorso: denunciata; Un’aggressione ogni otto giorni: la denuncia dei medici del’Asst Melegnano Martesana. Al via incontri formativi per la de-escalation, ecco quando; Veneto – Follia al pronto soccorso: 18enne aggredisce sanitari e vigilante, tre feriti. Follia al Villa Scassi, colpisce un’infermiera e le rompe un polso: arrestatoL'aggressione è avvenuta all'interno del pronto soccorso di Sampierdarena. L’uomo, un 35enne, è stato immediatamente fermato ... lavocedigenova.it Caos in ospedale. Paziente violento prende a calci una dottoressaSerata di follia al pronto soccorso dell’Infermi: arrestato 24enne. Il giovane stava valutando l’inizio di un percorso terapeutico. quando improvvisamente ha perso la testa: sul posto la polizia. ilrestodelcarlino.it Bologna, follia in via del Lavoro: scaglia bottiglie contro i Carabinieri, bloccato col Taser. Sarà espulso facebook Altra follia atroce a Milano: attacco violentissimo a un ragazzo in stazione Far West Milano, 14enne aggedito da un gruppo in stazione e accoltellato alla schiena x.com