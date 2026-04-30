Colleferro tensione in pronto soccorso dell' ospedale Personale sanitario aggredito da alcuni parenti

A Colleferro, si è verificata un’aggressione nel pronto soccorso di un ospedale, con personale sanitario che è stato preso di mira da alcuni parenti. L’episodio ha causato tensione tra il personale presente in quel momento. Non ci sono state segnalazioni di feriti gravi, ma l’evento evidenzia ancora una volta le difficoltà vissute dagli operatori nelle strutture di emergenza. La situazione è stata segnalata alle forze dell’ordine.