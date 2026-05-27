Collecchio banda tenta due furti consecutivi in un' azienda | i ladri scappano

A Collecchio, due tentativi di furto sono stati messi in atto in un’azienda di import-export di profumeria e cosmetici. I ladri hanno cercato di entrare due volte, ma sono stati costretti a fuggire senza riuscire a portare via nulla. Nessuno è rimasto ferito e non sono stati recuperati oggetti rubati. La polizia sta indagando sugli episodi.

Fallisce il doppio tentativo di furto ai danni di un’azienda specializzata nell’import-export di profumeria e cosmetica con sede a Collecchio, in provincia di Parma.Il primo episodio si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, intorno all’1:15, quando una banda di malviventi si è introdotta. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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