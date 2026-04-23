Banche assaltate dai ladri due furti tentati nella notte tra Bacoli e Monte di Procida Potrebbe esser la stessa banda

Nella notte tra Bacoli e Monte di Procida, due tentativi di furto di sportelli bancomat sono stati segnalati alle autorità. In entrambi gli episodi, i malviventi hanno tentato di mettere a segno il colpo senza riuscirci. Le forze dell’ordine stanno indagando per verificare se si tratti della stessa banda coinvolta in entrambi gli interventi. Nessun arresto è stato ancora effettuato.

In entrambi i casi, i malviventi hanno tentato di rubate gli sportelli bancomat: nessuno dei due colpi è andato a segno. Sui due episodi indagano i carabinieri.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Tentati furti nella notte tra Angri e Scafati: stessa banda in azioneNotte di paura tra l'hinterland napoletano e l'Agro nocerino-sarnese, dove una banda di ladri ha messo a segno una serie di tentati furti nel giro di... Monte di Procida – Bacoli: 4 uomini in fuga pericolosa dai carabinieri. Arrestati, uno era latitanteFuga di tre chilometri tra le strade di Monte di Procida: arrestati quattro uomini, uno era latitante da ottobre I Carabinieri del Nucleo...