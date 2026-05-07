Le forze dell'ordine hanno scoperto un'evasione fiscale superiore ai 2 milioni di euro nel settore delle colf e delle badanti. In alcuni casi, le famiglie versavano contributi che non venivano effettivamente pagati dalle lavoratrici, mentre in altri rapporti di lavoro non erano stati stipulati contratti ufficiali. L'operazione riguarda diverse persone coinvolte e si inserisce in un'indagine più ampia sulle irregolarità nel settore domestico.

Le famiglie pagavano contributi che non venivano poi versati dalle dirette interessate. Oppure addirittura i rapporti erano totalmente privi di contratto di lavoro. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lucca ha alzato il coperchio su un giro di colf e badanti – prevalentemente dell’Est Europa e alcune italiane – in tutta la provincia. Numerosissime sono risultate le assistenti familiari senza alcuna registrazione fiscale o contributiva; un fenomeno silenzioso che non solo sottrae risorse allo Stato, ma priva i lavoratori stessi delle tutele assistenziali e previdenziali previste dalla legge. Le attività di analisi eseguite,...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colf e badanti, stretta della Finanza. Rilevata evasione da oltre 2 milioni

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