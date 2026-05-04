Tigullio non presentavano la dichiarazione dei redditi 60 badanti scoperte dalla Finanza dovranno risarcire il Fisco

Tra Genova e il Tigullio, le forze dell'ordine hanno scoperto 60 badanti che non avevano presentato la dichiarazione dei redditi. L'operazione della Guardia di Finanza ha riguardato circa 4,5 milioni di euro di redditi non dichiarati. Le persone coinvolte dovranno ora risarcire il Fisco, con eventuali sanzioni previste dalla legge. L'indagine ha portato alla luce irregolarità fiscali nel settore dell'assistenza domiciliare.

La guardia di finanza ha scoperto sessanta collaboratori domestici nell’ambito di un’operazione mirata a contrastare l’evasione fiscale nel settore dell’assistenza familiare nel Tigullio. I finanzieri della compagnia di Chiavari e della tenenza di Riva Trigoso, attraverso l’incrocio delle banche dati e grazie ai protocolli d’intesa con l’Inps, hanno individuato una vasta platea di lavoratori che, pur risultando regolarmente assunti e beneficiando dei versamenti previdenziali, omettevano sistematicamente di presentare la dichiarazione dei redditi. Gli accertamenti hanno portato alla luce circa 4,5 milioni di euro di redditi sottratti al fisco, con una segnalazione all’Agenzia delle entrate per il recupero di oltre 900mila euro di imposte.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Tigullio, non presentavano la dichiarazione dei redditi, 60 badanti scoperte dalla Finanza dovranno risarcire il Fisco Notizie correlate Colf e badanti, bonus da 1.200 euro anche senza dichiarazione dei redditiUna precisazione del Ministero dell’Economia sul funzionamento del trattamento integrativo per i lavoratori dipendenti permetterà ai lavoratori... Colf e badanti 2026: come ricevere fino a 1.200 euro anche senza dichiarazione dei redditiDal 2026 il trattamento integrativo per colf, badanti e babysitter può essere riconosciuto anche senza presentare il 730, con rimborsi fino a 1. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Non presentavano la dichiarazione dei redditi, 60 badanti scoperte dalla guardia di finanza. Badanti nel Tigullio, la Guardia di Finanza scopre 4 milioni e mezzo non dichiaratiChiavari – Sessanta tra colf e badanti, tutti impiegati in famiglie del Tigullio, area a notevole presenza di anziani, dove queste figure professionali sono molto richieste, sono stati individuati com ... ilsecoloxix.it Tigullio, collaboratori domestici evasori: 4,5 milioni non dichiaratiSessanta lavoratori individuati dalla Guardia di Finanza: omesse dichiarazioni oltre la soglia prevista, recupero fiscale per oltre 900mila euro ... telenord.it