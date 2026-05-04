60 collaboratori domestici evasori totali scoperti a Genova sottratti allo Stato 4,5 milioni di euro

A Genova e nel Tigullio sono stati individuati 60 collaboratori domestici che non hanno dichiarato alcun reddito, per un valore complessivo superiore ai 4,5 milioni di euro. Le verifiche fiscali hanno portato alla luce questa attività di evasione totale, con i contribuenti che non hanno versato le imposte dovute sugli importi non dichiarati. La scoperta ha portato al sequestro di somme e alla contestazione delle irregolarità fiscali.

È di 60 collaboratori domestici individuati come evasori totali il bilancio di una vasta operazione condotta dalla Guardia di Finanza nell’area del Tigullio. Gli accertamenti, svolti negli ultimi mesi, hanno permesso di portare alla luce un fenomeno di evasione fiscale che ha sottratto allo Stato risorse per oltre 4,5 milioni di euro, con un recupero a tassazione di più di 900 mila euro. L’operazione è stata resa possibile grazie all’incrocio di dati tra la Guardia di Finanza e l’INPS, come previsto da un protocollo d’intesa. Le indagini e la fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’attività investigativa è stata condotta dal Comando Provinciale di Genova, con il coinvolgimento diretto dei finanzieri della Compagnia di Chiavari e della Tenenza di Riva Trigoso.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - 60 collaboratori domestici evasori totali scoperti a Genova, sottratti allo Stato 4,5 milioni di euro Notizie correlate Pesaro, il caso dei 51 collaboratori domestici scoperti evasori totali: oltre 2,5 milioni occultati al FiscoÈ di 51 collaboratori domestici individuati come evasori totali e di oltre 2,5 milioni di euro sottratti al Fisco il bilancio di una vasta operazione... Rifiuti, in un anno scoperti 181 evasori totali della TariIn un anno, quello appena trascorso, sono stati scoperti a Firenze 181 evasori totali della Tari, la tassa sui rifiuti. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Genova, la Finanza scopre 60 collaboratori domestici evasori totali; Contributi sì ma niente dichiarazione dei redditi, 60 collaboratori domestici nei guai; Scoperti 60 collaboratori domestici irregolari nel Tigullio, redditi non dichiarati per 4,5 milioni; Liguria, scoperti 60 collaboratori domestici che avevano omesso di dichiarare redditi per 4,5 milioni. Chiavari – Riva Trigoso: la Finanza scopre 60 collaboratori domestici evasori totaliChiavari – Riva Trigoso: la Finanza scopre 60 collaboratori domestici evasori totali ... msn.com COLF EVASORI Maxi truffa allo Stato: scoperte 60 colf e badanti evasori per 4,5 milioni di euroI soggetti individuati risultavano regolarmente assunti e con contributi versati, ma non avevano presentato la dichiarazione dei redditi ... statoquotidiano.it BELVEDERE di CASTELLETTO, BOCCADASSE e GENOVA – Romantici panorami Martedì 02 giugno – €75 Parti con noi per una giornata tra panorami mozzafiato e scorci liguri da cartolina! Dal Belvedere di Castelletto, con la sua vista spettacolare su - facebook.com facebook A Genova un altro attacco vergognoso agli Alpini. Giù le mani dalle Penne Nere! x.com