L' amore mai sbocciato di Cesena per il ' gentleman' Mignani dalla sconfitta dolce alla contestazione della Curva Mare

Il Cesena ha ufficialmente concluso il rapporto con Michele Mignani il 14 marzo 2026, dopo quasi due anni di collaborazione. Durante questo periodo, la squadra ha vissuto momenti di difficoltà e contestazioni, culminate con la contestazione della Curva Mare. La relazione tra il club e l’allenatore si è conclusa senza ulteriori sviluppi ufficiali, segnando la fine di un percorso iniziato con aspettative che non si sono concretizzate.

L'epilogo amaro era scontato da settimane e forse avrebbe avuto più senso dopo sconfitte come quella con lo Spezia o col Monza Un amore mai sbocciato quello di Cesena per Michele Mignani e terminato ufficialmente il 14 marzo 2026, dopo quasi due anni. Arrivato dopo il no di D'Aversa, sarebbe ingeneroso parlare di una gestione negativa, la scorsa stagione settimo posto da neopromossa, il tecnico genovese lascia la squadra all'ottavo posto, ancora in zona playoff. Ma l'epilogo amaro era scontato da settimane e forse avrebbe avuto più senso dopo sconfitte come quella con lo Spezia o col Monza, fatto sta che la società ha deciso di silurare il 53enne allenatore dopo un pareggio gagliardo contro la terza della classe, il Frosinone. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Monza gigante, Cesena sempre più in crisi. Fischi dalla Curva Mare col mirino su MignaniCESENA 1 MONZA 3 CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi (15’ st Guidi), Zaro (34’ st Corazza), Mangraviti; Ciervo, Francesconi (34’ st Bisoli),... Leggi anche: Continua la crisi del Cesena, al Manuzzi il Monza passeggia e vince 3-1. La Curva Mare invoca l'esonero di Mignani Una selezione di notizie su Curva Mare Argomenti discussi: L'amore mai sbocciato di Cesena per il 'gentleman' Mignani, dalla sconfitta dolce alla contestazione della Curva Mare; 25 poesie sulle donne che celebrano la forza, la libertà e la bellezza dell’universo femminile.