Filiera cultura e mercato dell' olio | assegnata per la prima volta a Unipa prestigiosa borsa di ricerca internazionale

Per la prima volta, un’università italiana ottiene una delle borse di ricerca Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship, un finanziamento europeo molto competitivo. La borsa è stata assegnata a un’istituzione universitaria del sud Italia e riguarda lo studio della filiera, cultura e mercato dell’olio d’oliva. La selezione si basa su un processo di valutazione rigoroso e internazionale.

Per la prima volta, l’Università di Palermo conquista uno dei finanziamenti europei alla ricerca più ambiti e competitivi a livello internazionale: una Marie Sklodowska-Curie Global Fellowship. A ottenerlo è il ricercatore Davide Puca, docente del corso di laurea magistrale in Comunicazione per l’Enogastronomia, già consulente per oltre cinquanta brand del settore food & wine e mentor accademico di Cristina Mercuri nel percorso verso il titolo internazionale di Master of Wine. Con il progetto “From Commodity to Values: Fostering the European Olive Oil Chain (EUOIL)”, l’ateneo palermitano firma un risultato storico, legato a uno dei prodotti simbolo della Sicilia e del Mediterraneo: l’olio extravergine di oliva. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Filiera, cultura e mercato dell'olio: assegnata per la prima volta a Unipa prestigiosa borsa di ricerca internazionale Articoli correlati L’olio EVO di Puglia: dal prodotto al mercato internazionaleL’export rappresenta una leva strategica sempre più centrale per la crescita dell’olio extravergine d’oliva pugliese, chiamato a confrontarsi con... Farmaco sperimentale riduce del 26% la recidiva di ictus, Bufalini in prima linea nella ricerca internazionale“Lo studio - spiega la dottoressa Sara Biguzzi direttrice facente funzione dell’unità operativa di Neurologia - ha coinvolto oltre 12mila pazienti in... Altri aggiornamenti su Filiera cultura e mercato dell'olio... Temi più discussi: Musica, cresce il mercato. Caruso: al lavoro per Commission lombarda; Le nuove priorità per la sicurezza della filiera elettrica; 2° numero del 2026 del Magazine Unioncamere Economia & Imprese — Italiano; Formazione e lavoro, tutti i bandi attivi con GiovaniSì. Reggio e il riordino dei mercati, Battaglia e Tripodi: ‘Fulcri di sviluppo urbano’Disco verde in commissione alla proposta di riordino delle aree mercatali. Obiettivo trasformare i mercati in motori di sviluppo ... citynow.it La filiera, motore delle piccole per competere sui mercati globalizzatiPresentato il rapporto realizzato da Giornale di Brescia e Università degli Studi di Brescia sulle «1000 Pmi che fanno grande Brescia» ... giornaledibrescia.it NASCE IN ITALIA LA PRIMA FILIERA TABACCHICOLA 4.0 INTEGRATA DIGITALE E MONITORATA - facebook.com facebook Nella filiera energetica impressionante sproporzione tra i margini dei venditori ~ 5,5% del fatturato e quelli degli operatori nella trasmissione e distribuzione tra 55 e 78%. Fonte: slide di Diego Pellegrino all'assemblea annuale di Arte associazione venditori di x.com