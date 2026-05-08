Venduti 9mila quintali di pesce sui banchi del mercato ittico

Nel mercato ittico comunale di Cesenatico sono stati venduti circa 9.000 quintali di pesce. La struttura, situata sulla sponda di Ponente del porto, comprende la banchina di sbarco, i pescherecci più grandi e i magazzini all’ingrosso. Il bilancio del 2025 si presenta positivo, confermando il ruolo importante che il mercato ha nel settore ittico locale.

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E’ positivo il bilancio 2025 del Mercato ittico comunale di Cesenatico. La struttura sulla sponda di Ponente del porto, dove ci sono la banchina di sbarco, i pescherecci più grandi ed i magazzini all’ingrosso, conferma il proprio ruolo strategico per l’economia del settore ittico. Secondo i dati diffusi dalla Camera di Commercio, nel corso dell’anno sono stati commercializzati 9.065 quintali di prodotto, con un incremento del 2 per cento rispetto all’anno precedente. È in crescita anche il valore complessivo delle contrattazioni, che ha raggiunto i 7,3 milioni di euro, pari a un aumento dello 0,8 per cento su base annua, sempre rispetto all’esercizio precedente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Venduti 9mila quintali di pesce sui banchi del mercato ittico Notizie correlate Gasolio su, meno pesce sui banchi. Roscioli a 20 euro: "Che botta"I venti di guerra hanno lievitato i prezzi del pesce tanto che ieri le triglie, in pescheria a Pesaro, prezzavano 20euro al chilo. Leggi anche: Esquilino: carne avariata in vendita sui banchi del mercato rionale