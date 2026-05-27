cognati e professionisti raggirano imprenditore

Un imprenditore con problemi cognitivi è stato truffato da tre familiari e tre professionisti, tra cui un amministratore di sostegno. In totale, sono stati sottratti circa 14 milioni di euro con il fine di spodestarlo dalla gestione dell’azienda di sua proprietà.

Un imprenditore in condizioni di fragilità cognitiva circuìto da chi avrebbe dovuto dargli una mano: tre familiari e tre professionisti, uno in qualità di amministratore di sostegno, che gli avrebbero sottratto complessivamente 14 milioni, con l’obiettivo di scalzarlo dall’azienda di sua proprietà. È quanto hanno scoperto i Finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Brescia, che nelle scorse ore insieme ai colleghi della Questura di Bergamo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza pari a un valore appunto di 14 milioni. Le indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio competente per il luogo di commissione dei reati ipotizzati, sono state avviate in seguito alla denuncia dei nipoti della vittima, un anziano imprenditore di macchinari tessili con problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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