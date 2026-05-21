Questa mattina, all’esterno di un centro commerciale in via Val Fortore, due persone sono state denunciate in stato di libertà per aver tentato di rubare un borsello da un’auto. Uno dei presunti responsabili avrebbe cercato di forare una gomma del veicolo, probabilmente per distrarre il proprietario. Contestualmente, un’altra persona è stata coinvolta in un raggiro nei confronti di un anziano. Le forze dell’ordine hanno fermato i sospetti poco dopo i tentativi di furto e truffa.

Due denunciati in stato di libertà per aver tentato di rubare un borsello in un’auto, cercando di forare una gomma probabilmente per distrarre il proprietario, ed un raggiro ad una persona anziana questa mattina all’esterno di un centro commerciale in via Val Fortore. Sul posto sono giunti gli agenti della Squadra Volante che hanno dapprima fermato i due uomini e poi lì hanno condotto presso la Questura di via De Caro per la identificazione e i provvedimenti di denuncia. Morto dopo aver mangiato il gelato, dopo l’autopsia analisi sui campioni. VIDEO & FOTO Benevento, buone notizie dall’Imbriani: tre recuperi per Floro. VIDEO Comunali, Domenico Errico lancia la sua candidatura: “Calvi ha bisogno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Tentano furto in auto e raggirano anziano: presi all’esterno di un centro commerciale

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