Un imprenditore con problemi di fragilità cognitiva è stato coinvolto in un caso di truffa che riguarda la sottrazione di circa 14 milioni di euro. Secondo le accuse, tre familiari e tre professionisti, alcuni dei quali ricoprivano anche ruoli di amministratori di sostegno, avrebbero approfittato della sua condizione per indebitamente appropriarsi di denaro e cercare di prendere il controllo della sua azienda.

Un imprenditore in condizioni di fragilità cognitiva circuito da chi avrebbe dovuto dargli una mano: tre familiari e tre professionisti, uno anche in qualità di amministratori di sostegno, che gli avrebbero sottratto 14 milioni, con l’obiettivo di scalzarlo dall’azienda di sua proprietà. È quanto hanno scoperto i finanzieri di Brescia, che insieme ai colleghi della questura di Bergamo hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo d’urgenza pari a un valore appunto di 14 milioni. Le indagini, coordinate dalla procura di Busto Arsizio competente per il luogo di commissione dei reati ipotizzati, sono state avviate in seguito alla denuncia dei nipoti della vittima, un anziano imprenditore di macchinari tessili con problemi di salute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Imprenditore raggirato. Sotto accusa i cognati e i suoi amministratori

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