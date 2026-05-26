Coco Gauff imbarazzata in TV | Ho avuto un incidente prima della partita siamo finiti contro una sbarra

Prima del match contro Townsend, Coco Gauff ha rivelato in diretta TV di aver avuto un incidente d'auto poco prima della partita, finendo contro una sbarra. La campionessa in carica del Roland Garros ha mostrato imbarazzo mentre raccontava dell’accaduto. Non ci sono dettagli sullo stato di salute di Gauff o sui danni all’auto. La giocatrice si è concentrata sul fatto di essere arrivata in tempo per il match, senza ulteriori commenti.

La campionessa in carica del Roland Garros Coco Gauff svela in tv di aver fatto un incidente d'auto prima del match contro la Townsend. Tutte le disavventure della sua giornata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Coco Gauff Advances at Australian Open Amid Locker Room Blunder | Day 2 Highlights

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