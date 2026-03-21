Nella serata di ieri e nelle prime ore di questa mattina, la Polizia di Stato ha condotto un’operazione a Napoli, arrestando due boss di spicco tra Forcella e Arenaccia. Un terzo uomo è stato posto agli arresti domiciliari. Durante le operazioni sono stati sequestrati diversi migliaia di euro. L'intervento ha coinvolto le forze dell’ordine in un’azione mirata contro la criminalità organizzata.

L’intervento, condotto dagli agenti della Squadra Mobile e coordinato dalla Direzione Distrettuale Antimafia, rappresenta un duro colpo ai clan MazzarellaBuonerba e CancelloCifariello, attivi sul territorio partenopeo. Nel dettaglio, nella serata di ieri, i poliziotti hanno arrestato nel quartiere Forcella uno dei vertici del gruppo criminale Buonerba. L’uomo è ritenuto promotore di un sodalizio dedito a diverse attività illecite, tra cui: traffico di stupefacenti, spaccio di droga e estorsioni. Contestualmente, un altro esponente dello stesso clan è stato posto agli arresti domiciliari, accusato di spaccio aggravato per aver agito nell’interesse dell’organizzazione criminale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Napoli, blitz contro i clan: arrestati due boss tra Forcella e Arenaccia, sequestri per migliaia di euro

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