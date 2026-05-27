Cocaina consegnata a domicilio | quattro arresti della guardia di finanza

Quattro persone sono state arrestate a Napoli dalla guardia di finanza nell’ambito di un’indagine sul traffico di droga. L’indagine, coordinata dalla procura locale, ha portato all’arresto di individui coinvolti nella consegna di cocaina a domicilio. Le autorità hanno eseguito le operazioni in diverse zone della città. Le persone arrestate sono ritenute responsabili di attività di spaccio e consegna di sostanze stupefacenti. L’indagine prosegue per accertare altri eventuali coinvolgimenti.

Quattro persone sono state arrestate a Napoli dalla guardia di finanza nell'ambito di un'indagine sul traffico di droga coordinata dalla procura partenopea. L'operazione, condotta dai militari del Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Napoli, ha dato esecuzione a. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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Catania, due arresti e 90 chili di cocaina sequestrata

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