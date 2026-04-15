Spaccio a Napoli 13 arresti nel clan Contini | la droga consegnata a domicilio i pusher avevano turni e stipendi
Nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno eseguito 13 arresti nei confronti di membri del clan Contini a Napoli. Le indagini hanno rivelato come il gruppo gestisse un'attività di spaccio organizzata con consegne a domicilio e turni tra i pusher, che erano anche retribuiti regolarmente. Sono stati sequestrati diversi quantitativi di droga durante le operazioni.
Nella mattinata di oggi, i carabinieri hanno arrestato 13 persone, riconducibili al clan Contini. Gli investigatori hanno ricostruito l'attività di spaccio del clan a Napoli.🔗 Leggi su Fanpage.it
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